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Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 5 комнат
Laliotis, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
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