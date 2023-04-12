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Купить коттедж с видом на горы в Греции

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1 169 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 4 спальнив Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 5 спаленв Амбелокипи, Греция
Коттедж 5 спален
Амбелокипи, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 6 комнатв Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнатв Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Alonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спаленв Kato Scholari, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Area : Mesimeri
Коттедж 3 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м² Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 3 спальнив Siviri, Греция
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальнив Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Xirochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Xirochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальнив Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 5 комнатв Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 4 спальнив Доркас, Греция
Коттедж 4 спальни
Доркас, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 комнатв Chordaki, Греция
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 6 комнатв Agia Triada, Греция
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Коттедж 5 спаленв Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 комнатыв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 6 комнатв Agii Deka, Греция
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…

Параметры недвижимости в Греции

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