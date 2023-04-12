Коттедж 3 спальни District of Agios Nikolaos, Греция 4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 95,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…