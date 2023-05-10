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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 580,000
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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