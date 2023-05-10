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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
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49 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в geliniatika, Греция
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 1 комната в Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Коттедж 3 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 2 спальни в kamari, Греция
Коттедж 2 спальни
kamari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Коттедж 3 спальни в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Коттедж 4 спальни в sykia, Греция
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 2 спальни в Porto Germeno, Греция
Коттедж 2 спальни
Porto Germeno, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 5 спален в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 800,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 4 спальни в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 960,000
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 12 спален в nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
nerantza, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 3 спальни в Кирас Вриси, Греция
Коттедж 3 спальни
Кирас Вриси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 495,000
Коттедж 5 спален в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 4 спальни в Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 580,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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