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Коттеджи в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
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77 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в geliniatika, Греция
Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 4 спальни в kokkoni, Греция
Коттедж 4 спальни
kokkoni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€ 120,000
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 320,000
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€ 190,000
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 1 спальня в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 127,000
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в tarsina, Греция
Коттедж 3 спальни
tarsina, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 200,000
Коттедж 2 спальни в Корфос, Греция
Коттедж 2 спальни
Корфос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 42,000
Коттедж 2 спальни в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Айи-Теодори, Греция
Коттедж 3 спальни
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
€ 170,000
Коттедж 4 спальни в Айи-Теодори, Греция
Коттедж 4 спальни
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
€ 230,000
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Коттедж 3 спальни в kokkoni, Греция
Коттедж 3 спальни
kokkoni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
€ 270,000
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 1 комната в Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Коттедж 3 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 6 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 2 спальни в kamari, Греция
Коттедж 2 спальни
kamari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Коттедж 2 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 3 спальни в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Коттедж 2 спальни в nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 4 спальни в sykia, Греция
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 4 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 205,000
Коттедж 3 спальни в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 375,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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