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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Коттеджи
Коттеджи в периферийная единица Коринфия, Греция
Municipality of Corinth
26
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
26
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
23
Municipality of Velo and Vocha
11
Коринф
11
Municipal Unit of Assos - Lechaio
10
Municipal Unit of Velos
10
Лутракион
9
Municipality of Xylokastro and Evrostina
8
Municipal Unit of Solygeia
5
Municipal Unit of Evrostina
4
Municipality of Sikyona
3
Municipal Unit of Xylokastro
3
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Коттедж
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77 объектов найдено
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Коттедж 5 комнат
geliniatika, Греция
5
1
€ 320,000
Коттедж 4 спальни
kokkoni, Греция
4
2
259 м²
€ 120,000
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
3
2
150 м²
€ 320,000
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
3
1
125 м²
€ 190,000
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
8
4
1
€ 780,000
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4
2
1
€ 270,000
Коттедж 1 спальня
Alepochori, Греция
2
1
1
€ 127,000
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
3
2
135 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4
1
1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни
tarsina, Греция
3
2
160 м²
€ 200,000
Коттедж 2 спальни
Корфос, Греция
2
1
50 м²
€ 42,000
Коттедж 2 спальни
Асос, Греция
2
1
106 м²
€ 130,000
Коттедж 3 спальни
Айи-Теодори, Греция
3
1
201 м²
€ 170,000
Коттедж 4 спальни
Айи-Теодори, Греция
4
2
201 м²
€ 230,000
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4
2
1
€ 275,000
Коттедж 3 спальни
kokkoni, Греция
3
1
230 м²
€ 230,000
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
4
1
179 м²
€ 270,000
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
8
4
1
€ 900,000
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
6
2
1
€ 375,000
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 165,000
Коттедж 3 спальни
nerantza, Греция
5
2
1
€ 170,000
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8
3
1
€ 300,000
Коттедж 2 спальни
kamari, Греция
3
1
1
€ 1,900,000
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
4
2
1
€ 180,000
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
5
3
1
€ 210,000
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
4
2
1
€ 260,000
Коттедж 4 спальни
sykia, Греция
6
2
1
€ 550,000
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
6
2
1
€ 205,000
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
4
1
€ 375,000
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
5
1
1
€ 375,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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