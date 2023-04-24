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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Corinth
Виллы
Виллы с видом на море в Коринф, Греция
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Вилла 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 1 комната
Porto Germeno, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален
Кинета, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Вилла 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Параметры недвижимости в Коринф, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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