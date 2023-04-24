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Виллы с видом на горы в Коринф, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Рито, Греция
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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