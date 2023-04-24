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Таунхаусы в Коринф, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 5 комнат в Кинета, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кинета, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 1 комната в Porto Germeno, Греция
Таунхаус 1 комната
Porto Germeno, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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