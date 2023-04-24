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Жильё с бассейном в Коринф, Греция

5 объектов найдено
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Вилла 1 комната в Porto Germeno, Греция
Вилла 1 комната
Porto Germeno, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
Вилла 3 спальни в Кинета, Греция
Вилла 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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