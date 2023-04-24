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Жильё с видом на горы в Коринф, Греция

15 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 1 спальня в Кинета, Греция
Вилла 1 спальня
Кинета, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
Таунхаус 1 комната в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната
Alepochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 комнат в Кинета, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинета, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Вилла 4 спальни в Рито, Греция
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 3 спальни в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Коттедж 2 спальни в Катакали, Греция
Коттедж 2 спальни
Катакали, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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