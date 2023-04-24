Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Corinth
  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Коринф, Греция

Коттедж В архив
Очистить
10 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Alepochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни
Lecheo, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 2 спальни в Porto Germeno, Греция
Коттедж 2 спальни
Porto Germeno, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 2 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинета, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 5 спален в Кинета, Греция
Коттедж 5 спален
Кинета, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни
Кинета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти