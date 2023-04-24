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Квартиры с видом на море в Коринф, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты
Кинета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,300,000
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Квартира 1 спальня в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Corinth, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 47 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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