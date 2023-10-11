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Квартиры с видом на горы в Коринф, Греция

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€110,000

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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