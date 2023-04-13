Купить вилла с видом на море в Корфу, Греция

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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
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56 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,650,000
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
Вилла 3 спальни с Инвестиции
Sivota, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается вилла в Сивоте от Thesprotia за 750 000 евро; (Инсерат №. W4064). Еще одно свойств…
Вилла 6 спален
Sivota, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается вилла в Центре, Сивота из Теспротии за 1.800.000 € ( Листинг № W4112 ). Еще одна с…
Вилла 5 спален
Viros, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 4-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 6 комнат
Kerasia, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен комплекс из 3-х вилл с панорманым видом на море, расположенный в деревн…
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 5 спален
Barbati, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,900,000
На одном из самых красивых и известных островов Греции, Корфу, продается вилла класса люкс. …
Вилла 1 комната
Vranganiotika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Вилла 5 спален
Analipsi, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 2 спальни
Astrakeri, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу, расположенную в северной части острова Корфу. Ви…
Вилла 1 комната
Korakades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
На побережье с изумительным видом, продаётся вилла 250 кв.м с собственным участком 900 кв.м.…
Вилла 4 спальни
Korakades, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 2 спальни
Longos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
Вилла 4 спальни
Dassia, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 3 спальни
Kato Agios Markos, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 гости…
Вилла 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м на острове Корфу в западной части Греции. Вилла …
Вилла 6 спален
Barbati, Греция
13 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из 5 г…
Вилла 1 комната
Nissaki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,200,000
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из 2 с…
Вилла 4 спальни
Касьопи, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из одн…
Вилла 2 спальни
Kerasia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 1-этажная вилла площадью 70 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ком…
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