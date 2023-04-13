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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Купить недвижимость с видом на море в Корфу, Греция
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190 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Квартира 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Квартира 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 205,000
Продается квартира площадью 193 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Квартира 1 спальня
demos kerkyras, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Квартира 3 комнаты
Chlomos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Квартира 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 151 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Квартира 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 2 комнаты
Dassia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 580,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 355 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Квартира 4 комнаты
Mantouki, Греция
4 Количество комнат
1/2 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 400 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
Коттедж 2 спальни
Episkopiana, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
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