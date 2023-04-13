Купить коттедж в Корфу, Греция

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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
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281 объект найдено
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Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 3 комнаты
Perithia, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 152 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится…
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 1 спальня
Roda, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнаты
Roda, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные бата…
Коттедж 4 спальни
Kato Korakiana, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
192 м²
2/2 Этаж
€ 510,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 2 комнаты
Afra, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в центральной Греции
Коттедж 3 комнаты
Perivoli, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 238,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнаты
Xanthates, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
Коттедж 3 комнаты
Acharavi, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
Коттедж 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 2 комнаты
Сфакера, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Корфу. У объекта есть камин. Недвижи…
Коттедж 1 комната
Magoulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 комнат
Liapades, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 2 спальни
demos kerkyras, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 комната
ladokala taverna, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 спальня
Chrisiida, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 62 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 2 спальни
Dafnata, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 6 спален
Лефкими, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 75,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
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