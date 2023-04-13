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Купить таунхаус с бассейном в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
56
Корфу
56
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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