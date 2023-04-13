Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
56
Корфу
56
Таунхаус В архив
Очистить
22 объекта найдено
Таунхаус 6 спаленв Kanali, Греция
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 4 комнатыв demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Таунхаус 1 комнатав Лака, Греция
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
Таунхаус 1 комнатав Benitses, Греция
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
Таунхаус 1 комнатав Kalami, Греция
Таунхаус 1 комната
Kalami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
Таунхаус 1 комнатав Viros, Греция
Таунхаус 1 комната
Viros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Таунхаус 3 спальнив Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 355,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальнив Korakades, Греция
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 4 спальнив Касьопи, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касьопи, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 6 спаленв Dassia, Греция
Таунхаус 6 спален
Dassia, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 3 спальнив Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комнатав Benitses, Греция
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продаеются три двухуровневые квартиры в районе Беницес в юго-восточной части острова Корфу. …
Таунхаус 1 комнатав Benitses, Греция
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продаются три двухуровневые квартиры в районе Беницес в юго-восточной части острова Корфу. Н…
Таунхаус 1 комнатав Benitses, Греция
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продаются три двухуровневые квартиры в районе Беницес в юго-восточной части острова Корфу. Н…
Таунхаус 5 спаленв Agios Stefanos, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Stefanos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальнив Agii Deka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agii Deka, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 59,000
На продажу выставлен двухуровневый таунхаус в самом сердце традиционной деревни Агии Дека. Э…
Таунхаус 2 спальнив Пелекас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пелекас, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти