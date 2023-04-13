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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
56
Корфу
56
Таунхаус В архив
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23 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 3 комнатыв Giannades, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальнив Kouramaditika, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 6 комнатв Karousades, Греция
Таунхаус 6 комнат
Karousades, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
Таунхаус 2 спальнив Korakades, Греция
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Таунхаус 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
Таунхаус 3 спальнив Agios Markos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Markos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 4 спальнив Касьопи, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касьопи, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 6 спаленв Dassia, Греция
Таунхаус 6 спален
Dassia, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 3 спальнив Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Таунхаус 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комнатав Ano Korakiana, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комнатав Evropouli, Греция
Таунхаус 1 комната
Evropouli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается трехуровненвая квартира общей площадью 80 кв.м в самом центре деревни Европули, в …
Таунхаус 2 спальнив Kato Garouna, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Garouna, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 108 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 3 спальнив Гувья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Гувья, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальнив Peroulades, Греция
Таунхаус 2 спальни
Peroulades, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спаленв Agios Stefanos, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Stefanos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальнив Пелекас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пелекас, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
Таунхаус 1 комнатав Alimatades, Греция
Таунхаус 1 комната
Alimatades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
На продажу выставлен старый дом общей площадью 100 кв.м в живописной деревнеАллиматадес на с…
Таунхаус 1 комнатав Alimatades, Греция
Таунхаус 1 комната
Alimatades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
На продажу выставлен старый дом общей площадью 110 кв.м в живописной деревнеАллиматадес на с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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