ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Керкира, Греция
demos kerkyras
56
Корфу
56
Таунхаус
Очистить
23 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 6 комнат
Karousades, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
Таунхаус 3 спальни
Agios Markos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 4 спальни
Касьопи, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 6 спален
Dassia, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комната
Evropouli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается трехуровненвая квартира общей площадью 80 кв.м в самом центре деревни Европули, в …
Таунхаус 2 спальни
Kato Garouna, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 108 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 3 спальни
Гувья, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальни
Peroulades, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален
Agios Stefanos, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальни
Пелекас, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
Таунхаус 1 комната
Alimatades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
На продажу выставлен старый дом общей площадью 100 кв.м в живописной деревнеАллиматадес на с…
Таунхаус 1 комната
Alimatades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
На продажу выставлен старый дом общей площадью 110 кв.м в живописной деревнеАллиматадес на с…
Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты