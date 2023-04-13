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Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
511
Корфу
504
Ereikoussa Municipal Unit
1
Othonoi Municipal Unit
1
Фильяте
1
70 объектов найдено
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Вилла 5 комнатв Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнатыв demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Вилла 4 комнатыв Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 1 комнатав Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 3 спальнив Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комнатав Ano Korakiana, Греция
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 5 спаленв Гувья, Греция
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Вилла 4 спальнив Agios Stefanos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Stefanos, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 4 спальнив Гувья, Греция
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 1 комнатав Barbati, Греция
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Вилла 6 комнатв Kerasia, Греция
Вилла 6 комнат
Kerasia, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен комплекс из 3-х вилл с панорманым видом на море, расположенный в деревн…
Вилла 5 спаленв Barbati, Греция
Вилла 5 спален
Barbati, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,900,000
На одном из самых красивых и известных островов Греции, Корфу, продается вилла класса люкс. …
Вилла 7 комнатв Nissaki, Греция
Вилла 7 комнат
Nissaki, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 4
€ 3,500,000
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
Вилла 1 комнатав Longos, Греция
Вилла 1 комната
Longos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,000,000
Предлагаем Вашему вниманию три роскошные виллы класса люкс в престижном комплексе острова Па…
Вилла 1 комнатав Vranganiotika, Греция
Вилла 1 комната
Vranganiotika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Вилла 2 спальнив Astrakeri, Греция
Вилла 2 спальни
Astrakeri, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу, расположенную в северной части острова Корфу. Ви…
Коттедж 5 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 5 спален
Benitses, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальнив Korakades, Греция
Вилла 4 спальни
Korakades, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комнатав Episkopiana, Греция
Вилла 1 комната
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Предлагаем вашему вниманию небольшую виллу в тихом уединённом месте неподалёку от известного…
Вилла 2 спальнив Longos, Греция
Вилла 2 спальни
Longos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
Вилла 5 спаленв Chlomatiana, Греция
Вилла 5 спален
Chlomatiana, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 4 спальнив Dassia, Греция
Вилла 4 спальни
Dassia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальнив Kato Agios Markos, Греция
Вилла 3 спальни
Kato Agios Markos, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 гости…
Вилла 5 спаленв Agios Stefanos, Греция
Вилла 5 спален
Agios Stefanos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Вилла 1 комнатав Barbati, Греция
Вилла 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м на острове Корфу в западной части Греции. Вилла …
Вилла 1 комнатав Nissaki, Греция
Вилла 1 комната
Nissaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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