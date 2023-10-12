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периферийная единица Керкира
Дома
Дома с бассейном в периферийная единица Керкира, Греция
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Корфу
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65 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
6
3
325 м²
1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
5
4
300 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
ladokala taverna, Греция
4
4
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
1
145 м²
1
Продается вилла площадью 145 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
1
163 м²
1
Продается вилла площадью 163 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Acharavi, Греция
6
360 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 360 m2, 3 Уровни, …
€3,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Alykes Potamou, Греция
5
280 м²
-1
Corfu town ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 280 m2, 2 Уровни…
€970,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Roda, Греция
3
200 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная Площадь: 200 m2, 2 Уровни, …
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Gimari, Греция
3
250 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 250 m2, 3 Уровни, …
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Acharavi, Греция
7
400 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 6 Ванная Площадь: 400 m2, 2 Уровни, …
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kompitsi, Греция
2
152 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Katavolos, Греция
4
150 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пелекас, Греция
1
286 м²
1
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chalikounas, Греция
4
3
155 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chalikounas, Греция
4
3
155 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
9
3
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Гувья, Греция
7
5
305 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Agios Stefanos, Греция
5
4
153 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Гувья, Греция
5
4
436 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
€2,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Barbati, Греция
1
475 м²
1
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gimari, Греция
6
650 м²
1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Nissaki, Греция
7
330 м²
4
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Longos, Греция
1
150 м²
2
Предлагаем Вашему вниманию три роскошные виллы класса люкс в престижном комплексе острова Па…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vranganiotika, Греция
1
250 м²
1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Astrakeri, Греция
3
3
350 м²
1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу, расположенную в северной части острова Корфу. Ви…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Benitses, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Korakades, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Episkopiana, Греция
1
126 м²
1
Предлагаем вашему вниманию небольшую виллу в тихом уединённом месте неподалёку от известного…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Longos, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Chlomatiana, Греция
7
4
360 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€2,30 млн
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Типы недвижимости в периферийная единица Керкира
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