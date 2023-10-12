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Дома с видом на море в периферийная единица Керкира, Греция

Муниципалитет Корфу
368
Корфу
363
151 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kastania, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Chalikounas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Гувья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Гувья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ano Korakiana, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в ladokala taverna, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
ladokala taverna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€650,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Гувья, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 145 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Гувья, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 163 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Pantaleimonas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€265,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Pantaleimonas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€245,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Xanthates, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Xanthates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€385,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Spartilas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Spartilas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€250,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Acharavi, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Acharavi, Греция
Комнаты 6
Площадь 360 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 360 m2, 3 Уровни, …
€3,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Alykes Potamou, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Alykes Potamou, Греция
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Этаж -1
Corfu town ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 280 m2, 2 Уровни…
€970,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Gimari, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Gimari, Греция
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 250 m2, 3 Уровни, …
€1,20 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Acharavi, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Acharavi, Греция
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 6 Ванная Площадь: 400 m2, 2 Уровни, …
€2,50 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Sgourades, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sgourades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
€200,000
Вилла 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Dassia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Dassia, Греция
Комнаты 1
Площадь 457 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Цена по запросу
Коттедж 9 спален с видом на море в Benitses, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море
Benitses, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
€960,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Kanali, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Kanali, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Spartilas, Греция
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€312,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Коттедж 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувья, Греция
Комнаты 14
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€640,000
Коттедж 14 комнат с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 14 комнат с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 14
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€2,90 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ano Korakiana, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€130,000
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kompitsi, Греция
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kompitsi, Греция
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€1,40 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Katavolos, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€2,25 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Antiperni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Antiperni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Вилла 2 спальни с видом на море в Синарадес, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море
Синарадес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,000,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пелекас, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
€2,80 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agnitsini, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agnitsini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€260,000

Типы недвижимости в периферийная единица Керкира

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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