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Греция
периферийная единица Керкира
Дома
Дома с видом на море в периферийная единица Керкира, Греция
Муниципалитет Корфу
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Корфу
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151 объект найдено
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
6
3
325 м²
1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
3
2
82 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Гувья, Греция
8
5
430 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
5
4
300 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
ladokala taverna, Греция
4
4
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
1
145 м²
1
Продается вилла площадью 145 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
1
163 м²
1
Продается вилла площадью 163 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
133 м²
1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
113 м²
1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€245,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Xanthates, Греция
6
3
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Spartilas, Греция
4
2
114 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€250,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Acharavi, Греция
6
360 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 360 m2, 3 Уровни, …
€3,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Alykes Potamou, Греция
5
280 м²
-1
Corfu town ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 280 m2, 2 Уровни…
€970,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Gimari, Греция
3
250 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 250 m2, 3 Уровни, …
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Acharavi, Греция
7
400 м²
-1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 6 Ванная Площадь: 400 m2, 2 Уровни, …
€2,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sgourades, Греция
4
1
124 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
€200,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Dassia, Греция
1
457 м²
1
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 9 спален с видом на море
Benitses, Греция
11
7
500 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
€960,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Kanali, Греция
8
3
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Spartilas, Греция
3
134 м²
1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€312,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
1
131 м²
1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувья, Греция
14
450 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€640,000
Рекомендовать
Коттедж 14 комнат с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
14
343 м²
1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€2,90 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ano Korakiana, Греция
3
2
97 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€130,000
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kompitsi, Греция
2
152 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Katavolos, Греция
4
150 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€2,25 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Antiperni, Греция
4
2
179 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море
Синарадес, Греция
3
1
137 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пелекас, Греция
1
286 м²
1
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
€2,80 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agnitsini, Греция
5
1
164 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€260,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Керкира
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