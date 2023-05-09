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Таунхаусы с видом на горы в Chortiatis, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Realting.com
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