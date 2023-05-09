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Таунхаусы в Chortiatis, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 78,000
Таунхаус 3 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 160,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 220,000
Таунхаус 2 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 55,000
Таунхаус 3 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 240,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
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