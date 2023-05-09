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Жильё с видом на море в Chortiatis, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Вилла 6 спален в Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
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