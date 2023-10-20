Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Chortiatis
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Chortiatis, Греция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Код недвижимости: HPS3337 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 580 000 . Это 165 кв. Ви…
€580,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€98,995
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Греция
Комнаты 8
Площадь 184 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€417,071
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€306,885
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€546,165
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Греция
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€645,468
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на горы в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция Предлагаются…
€423,391
Дом 4 спальни с bright, с Airy, с facade в Греция
Дом 4 спальни с bright, с Airy, с facade
Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
A, отдельно стоящий 152 кв.м. в 130 кв.м. участок, 2 уровня, первый этаж, в жилом районе, го…
€248,858
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€600,781
Квартира 2 спальни с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€98,995
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€207,890
Квартира 2 спальни с Spalni в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 1495 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 130 кв.м, на 1 этаже А…
€170,000
Realting.com
Перейти