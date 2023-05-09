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Жильё с видом на горы в Chortiatis, Греция

5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коттедж 6 спален в Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 300,000
Вилла 5 спален в Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 425,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 5 спален в Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 355,000
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