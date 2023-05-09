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Квартиры в Chortiatis, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
€ 100,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€ 360,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€ 320,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 114,000
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