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Купить вилла с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
3
Chortiatis
2
Filyro
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6 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 1 комнатав Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 5 спаленв Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спаленв Exohi, Греция
Вилла 6 спален
Exohi, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 5 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спаленв Filyro, Греция
Вилла 6 спален
Filyro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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