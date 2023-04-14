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Купить таунхаус с бассейном в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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