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Купить таунхаус с видом на море в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
19
Chortiatis
10
Filyro
6
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 5 спаленв Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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