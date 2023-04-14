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Купить таунхаус с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
19
Chortiatis
10
Filyro
6
Таунхаус В архив
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16 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 4 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус площадью 222 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 233,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 172,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 5 спаленв Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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