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Купить таунхаус в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
19
Chortiatis
10
Filyro
6
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42 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 78,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 76 m2, 2 Уров…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 160,000
Απόδοση: 3.38 %
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 160,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
€ 200,000
Delasal ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 128 m2, 3 Уровни…
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат
€ 153,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2,…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
2 ванных комнат
€ 120,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 3 Уро…
Таунхаус 3 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
€ 132,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 124 m2, 2 Уровни,…
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат 1 Этаж
€ 230,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 236 m2,…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат
€ 165,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Отл…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
€ 250,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 213 m2, 3 Уро…
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
€ 140,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 135 m2,…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
€ 300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 215 m2, 3 Уро…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
2 ванных комнат
€ 170,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 137 m2, , Новостр…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
€ 220,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
3 ванных комнат
€ 160,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 157 m2, , Отлично…
Таунхаус 3 спальнив Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
2 ванных комнат
€ 123,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 248 m2,…
Таунхаус 2 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
€ 55,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 90 m2, , Хоро…
Таунхаус 3 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни
Filyro, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни
Filyro, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус площадью 222 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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