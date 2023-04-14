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Купить недвижимость с бассейном в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
39
Chortiatis
24
Filyro
13
6 объектов найдено
Дом 3 спальнив Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 189 м² -1 Этаж
€ 360,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 189 m2, 2 Уровни,…
Дом 6 спаленв Filyro, Греция
Дом 6 спален
Filyro, Греция
6 Количество комнат 445 м² -1 Этаж
€ 1,180,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 445 m2, 2 Уровни, …
Вилла 6 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 1 комнатав Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Коттедж 1 комнатав Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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