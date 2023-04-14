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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Купить недвижимость с видом на море в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
39
Chortiatis
24
Filyro
13
7 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Вилла 6 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 1 комнатав Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Вилла 5 спаленв Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Таунхаус 5 спаленв Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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