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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Купить недвижимость с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
39
Chortiatis
24
Filyro
13
28 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 4 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальнив Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Вилла 6 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 1 комнатав Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Вилла 5 спаленв Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 6 спаленв Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален
Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 6 спаленв Exohi, Греция
Вилла 6 спален
Exohi, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 5 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Коттедж 5 спаленв Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 355,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается таунхаус площадью 222 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Вилла 6 спаленв Filyro, Греция
Вилла 6 спален
Filyro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 комнатав Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 233,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 172,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Квартира 2 спальнив Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Коттедж 5 спаленв Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален
Asvestochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 5 спаленв Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален
Filyro, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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