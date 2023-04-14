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Купить коттедж с бассейном в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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