Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  6. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
3
Chortiatis
3
Коттедж В архив
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж 6 спаленв Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален
Chortiatis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 355,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Коттедж 1 комнатав Exohi, Греция
Коттедж 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
Коттедж 5 спаленв Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален
Asvestochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти