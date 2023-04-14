Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
11
Chortiatis
5
Filyro
1
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти