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Купить квартиру в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
11
Chortiatis
5
Filyro
1
Квартира В архив
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21 объект найдено
Квартира 3 спальнив Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
€ 100,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальнив Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
3 ванных комнат 189 м²
€ 320,000
Код недвижимости: HPS3431 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 320.000 . Это 189 к…
Квартира 3 спальнив Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
3 ванных комнат 189 м²
€ 360,000
Код недвижимости: HPS3430 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 360.000 . Это 189 к…
Квартира 2 спальнив Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 145,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 138 m2,…
Квартира 3 спальнив Asvestochori, Греция
Квартира 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 185,000
Код недвижимости: HPS2618 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 185.000. Это …
Квартира 3 спальнив Asvestochori, Греция
Квартира 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 145,000
Код недвижимости: HPS2619 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 145.000. Это …
Квартира 3 спальнив Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 105,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 115 m2, 1-й э…
Квартира 2 спальнив Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 115,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 1-й этаж, …
Квартира 3 спальнив Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 114,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 1-й этаж, …
Квартира 2 спальнив Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
€ 108,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 85 m2, Мансарда э…
Квартира 2 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Filyro, Греция
Квартира 3 спальни
Filyro, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Квартира 2 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 44,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальнив Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальнив Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
Квартира 2 спальнив Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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