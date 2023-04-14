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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Pylaia - Chortiatis
Квартиры
Купить квартиру в Chortiatis Municipal Unit, Греция
Asvestochori
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21 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
€ 100,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
189 м²
€ 320,000
Код недвижимости: HPS3431 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 320.000 . Это 189 к…
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
189 м²
€ 360,000
Код недвижимости: HPS3430 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 360.000 . Это 189 к…
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 145,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 138 m2,…
Квартира 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 185,000
Код недвижимости: HPS2618 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 185.000. Это …
Квартира 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат
75 м²
€ 145,000
Код недвижимости: HPS2619 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 145.000. Это …
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 105,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 115 m2, 1-й э…
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 115,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 1-й этаж, …
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 114,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 1-й этаж, …
Квартира 2 спальни
Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
€ 108,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 85 m2, Мансарда э…
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Filyro, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция
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