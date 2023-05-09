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Жильё в Chortiatis, Греция

18 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 78,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
€ 100,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€ 320,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€ 360,000
Таунхаус 3 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 160,000
Дом 5 спален в Chortiatis, Греция
Дом 5 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
€ 650,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 220,000
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 114,000
Таунхаус 2 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 55,000
Таунхаус 3 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж 4 спальни в Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 435,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Вилла 6 спален в Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коттедж 6 спален в Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 300,000
Вилла 5 спален в Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 425,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 5 спален в Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 355,000
Дом 5 комнат в Chortiatis, Греция
Дом 5 комнат
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
€ 280,000
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