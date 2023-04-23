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Коттеджи с видом на море в Chloi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
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