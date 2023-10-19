Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Хиос
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферийная единица Хиос, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Zifias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Zifias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€120,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Хиос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти