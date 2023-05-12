Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова

Жильё с видом на море в периферийная единица Хиос, Греция

demos chiou
5
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…

Параметры недвижимости в периферийная единица Хиос, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти