Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Виллы

Виллы с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
33
Platanias Municipality
17
Kissamos Municipality
4
Агиа Марина
4
Kantanos - Selinos Municipality
1
Кисамос
1
Вилла В архив
Очистить
63 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты в Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат в Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 3 спальни в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
Вилла 4 спальни в almyrida, Греция
Вилла 4 спальни
almyrida, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 25
€ 900,000
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в almyrida, Греция
Вилла 3 спальни
almyrida, Греция
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,500,000
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Вилла 3 спальни в Kyparissos, Греция
Вилла 3 спальни
Kyparissos, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Этот проект был построен в 2019 году и состоит из двух одинаковых каменных вилл на большой р…
Вилла 3 комнаты в Нопигия, Греция
Вилла 3 комнаты
Нопигия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 4 комнаты в Aroni, Греция
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 6 спален в Каливе, Греция
Вилла 6 спален
Каливе, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 6 спальн…
Вилла 3 спальни в Kamisiana, Греция
Вилла 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Предлагается на продажу находящийся в стадии строительства 3-этажный дом площадью 198 кв.м. …
Вилла 3 спальни в Kamisiana, Греция
Вилла 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 289,000
Продается в стадии строительства вилла 198 кв.м. в районе Колимвари, регион Ханья. Трехуровн…
Вилла 1 комната в Kamisiana, Греция
Вилла 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комната в Колибари, Греция
Вилла 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комната в Marathokefala, Греция
Вилла 1 комната
Marathokefala, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 8 спален в Korakies, Греция
Вилла 8 спален
Korakies, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 650 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 1 комната в Xirosterni, Греция
Вилла 1 комната
Xirosterni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 340 кв.м в уединенном месте недалеко от Георгиуполи. Вилла состоит …
Вилла 1 комната в koumpeles, Греция
Вилла 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла 750 кв. м.м. на участке 4300 кв. м.м. Вилла располагает 5 спальнями с ванным…
Вилла 4 спальни в Стерне, Греция
Вилла 4 спальни
Стерне, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 700,000
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 1 комната в Gerani, Греция
Вилла 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
Вилла 5 спален в Кокинон-Хорион, Греция
Вилла 5 спален
Кокинон-Хорион, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 кла…
Вилла 6 спален в Pazinos, Греция
Вилла 6 спален
Pazinos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 195 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальни в Kampani, Греция
Вилла 4 спальни
Kampani, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 795,000
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 7 спален в koumpeles, Греция
Вилла 7 спален
koumpeles, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 4 спальни в Korakies, Греция
Вилла 4 спальни
Korakies, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
Вилла 5 спален в Kampani, Греция
Вилла 5 спален
Kampani, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 256 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти