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Таунхаусы с бассейном в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
17
Kissamos Municipality
10
Агиа Марина
10
Кисамос
9
Platanias Municipality
5
Георгиополис
1
Платанос
1
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Сталос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сталос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Вилла расположена на трех этажах. На первом этаже находятся одна спальня с плазменным телеви…
Таунхаус 2 спальни в Douliana, Греция
Таунхаус 2 спальни
Douliana, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 114 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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