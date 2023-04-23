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Таунхаусы с видом на горы в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
17
Kissamos Municipality
10
Агиа Марина
10
Кисамос
9
Platanias Municipality
5
Георгиополис
1
Платанос
1
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25 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 2 спальни в Maleme, Греция
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кисамос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 365,000
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты в Korfalonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнаты в Korfalonas, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Korfalonas, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в agios georgios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Кисамос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 спальни в Георгиополис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты в Сталос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сталос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Вилла расположена на трех этажах. На первом этаже находятся одна спальня с плазменным телеви…
Таунхаус 3 спальни в Kathiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kathiana, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 226 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни в Kampani, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kampani, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальни в Pazinos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pazinos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 228 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни в Douliana, Греция
Таунхаус 2 спальни
Douliana, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 114 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален в Platanias, Греция
Таунхаус 5 спален
Platanias, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 317 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
Таунхаус 1 комната в Стерне, Греция
Таунхаус 1 комната
Стерне, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается комплекс, состоящий из 2-х зданий. Каждое здание имеет 2 тан-хауса по 120 кв.м. и …
Таунхаус 2 спальни в Вамос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Вамос, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокол…
Таунхаус 1 комната в Кокинон-Хорион, Греция
Таунхаус 1 комната
Кокинон-Хорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит, регион Апокоронас. Таyнхаус расположен …
Таунхаус 5 спален в Koufos, Греция
Таунхаус 5 спален
Koufos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни в Kamisiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kamisiana, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 249,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни в Korakies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Korakies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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