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Дома с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
107
Platanias Municipality
42
Kissamos Municipality
24
Агиа Марина
18
Кисамос
11
Георгиополис
5
Суда
4
Платанос
2
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200 объектов найдено
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 6 комнат в Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты в Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты в Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
215 м²
€ 485,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 278 м²
€ 725,000
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
Дом 6 спален в периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 686 м²
€ 2,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 263 м²
€ 785,000
Продается 3-этажная вилла площадью 263 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 205 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 170 м² Количество этажей 3
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 201 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 240 м²
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 5 спален в периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 320 м²
€ 1,900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
317 м²
€ 405,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 400 м²
€ 495,000
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 4 000 м²
€ 1,530,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
Дом 5 спален в периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 312 м²
€ 690,000
Продается 2-этажная вилла площадью 312 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 9 комнат в периферия Крит, Греция
Дом 9 комнат
периферия Крит, Греция
9 Количество комнат 240 м²
€ 1,400,000
Роскошная резиденция, имеющая собственное 6-луночное поле для гольфа, грунтовый теннисный ко…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 246 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 7 спален в периферия Крит, Греция
Дом 7 спален
периферия Крит, Греция
10 Количество комнат 400 м²
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 392 м²
€ 860,000
Продается 2-этажная вилла площадью 392 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 450 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
110 м²
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
8 Количество комнат 330 м²
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 6 спален в периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
9 Количество комнат 410 м²
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 410 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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