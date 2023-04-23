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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
32
Platanias Municipality
10
Агиа Марина
2
Суда
2
Георгиополис
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 7 спален в Vrises, Греция
Коттедж 7 спален
Vrises, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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